Galileo 360° Ranking: Crazy Hobbies (3)Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 08.10.2020: Galileo 360° Ranking: Crazy Hobbies (3)
45 Min.Folge vom 08.10.2020Ab 12
Moderatorin Funda Vanroy macht sich auf die Suche nach den verrücktesten Hobbies der Welt. Die einen bevorzugen puren Nervenkitzel, während sich die anderen lieber ausgefallenen Sammlerstücken widmen. Fakt ist: Diese Freizeitaktivitäten sind alles andere als normal. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben