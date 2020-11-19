Galileo 360° Ranking: Fremde WeltenJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 19.11.2020: Galileo 360° Ranking: Fremde Welten
45 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12
Ob ein Leben im Baumhaus, als Teil einer Burschenschaft oder freiwillig auf der Straße: Diese Menschen haben dem klassischen Lebensmodell den Rücken zugekehrt und bewegen sich freiwillig abseits des Mainstreams. Das "Galileo 360° Ranking" begleitet Rohfleisch-Liebhaberin Inger Larsen, Bunkerbesitzer Bastian Blum und Co. durch ihren skurrilen Alltag. Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan.
