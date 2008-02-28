Germany's Next Topmodel
Folge 1: Das Casting in Köln
94 Min.Folge vom 28.02.2008Ab 12
Heute gibt Heidi Klum über 100 Mädchen die Chance, sich vor der Jury zu präsentieren. Mit einigen von ihnen produziert das "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"-Team eine professionelle Setcard. Wer folgt Lena G und Barbara Meier als "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" 2008? Die Siegerin gewinnt unter anderem ein Titelshooting mit der deutschen COSMOPOLITAN und einen Modelvertrag mit der weltweit größten Agentur IMG.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen