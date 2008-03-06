Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

ProSiebenStaffel 3Folge 2vom 06.03.2008
98 Min.Folge vom 06.03.2008Ab 12

Heute heißt es für die verbliebenen 30 Mädchen: "Get a Sedcard!" Das erste große Shooting mit dem Kölner Fotograf Stephan Pick (42) bringt die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" dem Traum der Model-Karriere schon einen Schritt näher. Welches der Mädchen kann sich vor der Kamera am besten in Szene setzen? Cosmopolitan-Chefredakteurin Petra Gessulat wird Heidi Klum, Peyman Amin und Rolf Scheider als Gastjurorin beim Entscheiden unterstützen.

