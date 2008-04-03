Germany's Next Topmodel
Folge 6: Fotoshooting am Strand
99 Min.Folge vom 03.04.2008Ab 12
Jetzt wird's heiß und sandig: Beim Fotoshooting am Strand müssen die Mädchen beweisen, dass Feuer in ihnen steckt. Zusammen mit einem männlichen Co-Star soll wahre Leidenschaft entfacht werden. Eine Kandidatin nimmt das Motto ziemlich wörtlich.
