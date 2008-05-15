Germany's Next Topmodel
Folge 12: Sexy Showgirls
97 Min.Folge vom 15.05.2008Ab 12
Heute wird es heiß in "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum": Die Mädchen lernen von "Burlesque"-Ikone Dita von Teese, wie man sich in Dessous sexy vor der Kamera präsentiert.
