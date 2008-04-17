Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

ProSiebenStaffel 3Folge 8vom 17.04.2008
Folge 8: Vertical Catwalk

98 Min.Folge vom 17.04.2008Ab 12

Heute steht für die verbleibenden zehn Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" u. a. ein "Vertical Catwalk" auf dem Programm: Aus luftiger Höhe laufen die Mädchen an einer Hausfassade hinunter.

