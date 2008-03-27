Germany's Next Topmodel
Folge 5: New York Fashion Week
96 Min.Folge vom 27.03.2008Ab 12
Heute geht es für die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" erneut auf Reisen: Sie fliegen mit Heidi Klum über den großen Teich nach New York! Auf die Mädchen warten ein "tierisches" Fotoshooting und Castings bei namhaften Designern für die New York Fashion Week ...
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
