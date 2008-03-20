Germany's Next Topmodel
Folge 4: Das Umstyling
99 Min.Folge vom 20.03.2008Ab 12
Den Mädels geht es an die Haare: Das große Umstyling steht an. Das findet nicht jedes Mädchen so gut - es fließen einige Tränen beim Friseur!
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen