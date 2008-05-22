Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 13vom 22.05.2008
97 Min.Folge vom 22.05.2008Ab 12

Heute wartet auf die Kandidatinnen in "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" ein besonders "schmackhaftes" Fotoshooting: Dazu wird unter anderem Jennys Körper in Schokolade gehüllt ...

