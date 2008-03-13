Erster Zoff im ModelhausJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 3: Erster Zoff im Modelhaus
98 Min.Folge vom 13.03.2008Ab 12
19 Mädchen haben es in die dritte Runde von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" geschafft und sich damit gegen 18.000 Mitbewerberinnen durchgesetzt. Welche Herausforderung wartet heute auf die Mädchen? Man darf gespannt sein ...
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
