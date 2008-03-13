Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Erster Zoff im Modelhaus

ProSiebenStaffel 3Folge 3vom 13.03.2008
98 Min.Folge vom 13.03.2008Ab 12

19 Mädchen haben es in die dritte Runde von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" geschafft und sich damit gegen 18.000 Mitbewerberinnen durchgesetzt. Welche Herausforderung wartet heute auf die Mädchen? Man darf gespannt sein ...

ProSieben
