Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 10: Der Superstar
39 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Nach einem grandiosen Baseballspiel, das der Mannschaft von Grandview den Einzug ins Finale gewährleistet, bricht Starspieler Justin Cotter zusammen. Jim leistet erste Hilfe, während Melinda, die das Spiel ebenfalls gesehen hat, von einem Geist kontaktiert wird. Als sich herausstellt, dass Justin körperlich völlig in Ordnung ist, erkennt Melinda, das der Geist von ihm Besitz ergriffen hatte. Es handelt sich um einen Ex-Profi, der noch einmal ein Spiel erleben wollte ...
