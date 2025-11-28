Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 16: Die Hand an der Wiege
Melinda und Delia werden Zeuginnen eines brutalen Raubüberfalls auf einen Juwelier, der bei dem Verbrechen ums Leben kommt. Er stirbt scheinbar an einem Asthmaanfall. Als der Geist des Toten jedoch am folgenden Tag Kontakt mit Melinda aufnimmt, erfährt diese von ihm, dass er in den Plan des Überfalls eingeweiht war - er brauchte Geld für eine Behandlung seiner schwer kranken, kleinen Tochter. Sein Schwager hatte ihn zu dem Verbrechen überredet, ihn jedoch dabei betrogen ...
