Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

sixxStaffel 2Folge 16vom 28.11.2025
Folge 16: Die Hand an der Wiege

33 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Melinda und Delia werden Zeuginnen eines brutalen Raubüberfalls auf einen Juwelier, der bei dem Verbrechen ums Leben kommt. Er stirbt scheinbar an einem Asthmaanfall. Als der Geist des Toten jedoch am folgenden Tag Kontakt mit Melinda aufnimmt, erfährt diese von ihm, dass er in den Plan des Überfalls eingeweiht war - er brauchte Geld für eine Behandlung seiner schwer kranken, kleinen Tochter. Sein Schwager hatte ihn zu dem Verbrechen überredet, ihn jedoch dabei betrogen ...

