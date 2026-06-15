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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Hexenkult

DisneyStaffel 2Folge 15vom 15.06.2026
Hexenkult

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 15: Hexenkult

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Nachdem Melinda an einer Schule im Rahmen eines Projekts ihre Arbeit vorgestellt hat, wird sie auf dem Nachhauseweg Zeugin eines Unfalls, bei dem ein junges Mädchen aus einem Cheerleader-Team verletzt wird. Auf Nachfragen erfährt sie, dass dieses Mädchen nicht das erste Unfallopfer der letzten Tage ist: Zwei weitere Schülerinnen aus demselben Team erlitten ebenfalls Verletzungen. Melinda findet heraus, dass der Geist einer verstorbenen Cheerleaderin hinter den Unfällen steckt ...

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