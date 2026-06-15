Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 15: Hexenkult
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Nachdem Melinda an einer Schule im Rahmen eines Projekts ihre Arbeit vorgestellt hat, wird sie auf dem Nachhauseweg Zeugin eines Unfalls, bei dem ein junges Mädchen aus einem Cheerleader-Team verletzt wird. Auf Nachfragen erfährt sie, dass dieses Mädchen nicht das erste Unfallopfer der letzten Tage ist: Zwei weitere Schülerinnen aus demselben Team erlitten ebenfalls Verletzungen. Melinda findet heraus, dass der Geist einer verstorbenen Cheerleaderin hinter den Unfällen steckt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
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