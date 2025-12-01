Ein Körper für zwei SeelenJetzt kostenlos streamen
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 17: Ein Körper für zwei Seelen
40 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Nachdem aus dem Leichenschauhaus ein Körper verschwindet und kurz darauf ein "lebender Toter" in der Stadt Angst verbreitet, erhält Melissa Hilferufe von einem Geist namens Bryan: Er ist bei einem Unfall ums Leben gekommen, kann aber nichts dagegen tun, dass seine Leiche sich bewegt. Melissa findet heraus, dass hinter der Sache der Geist eines anderen Verstorbenen steckt, der in Bryans Leiche geschlüpft ist, um den fremden Körper für seine Zwecke zu nutzen ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
12
