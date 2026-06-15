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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Katzenkralle

DisneyStaffel 2Folge 11vom 15.06.2026
Die Katzenkralle

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 11: Die Katzenkralle

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda arbeitet im Botanischen Labor der Universität und macht dabei einige merkwürdige telekinetische Erfahrungen. Eine Pflanze aus Peru, die offensichtlich blutet, spielt dabei eine große Rolle. Im Zuge ihrer Recherchen stößt Melinda auf eine Ärztin, die von Schuldgefühlen getrieben wird und die Melinda vor sich selbst retten muss ...

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