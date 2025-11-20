Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Verschlossene Welt

sixxStaffel 2Folge 4vom 20.11.2025
Folge 4: Verschlossene Welt

40 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Melinda und ihre neue Freundin Delia, eine Immobilienmaklerin, entdecken auf einer Shoppingtour handbemalte Holzfiguren. Melinda ist begeistert und kauft die schönen Figuren - doch damit halst sie sich eine Menge Probleme auf, denn immer, wenn sie eine der Puppen berührt, hat sie eigenartige Visionen. In diesen taucht immer wieder ein bestimmtes Haus auf, das sie schließlich mit Delias Hilfe in der Realität ausfindig machen kann. Es handelt sich um ein besonderes Anwesen ...

