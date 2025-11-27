Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 14: Späte Rache
39 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Melinda ist ratlos, als sie auf nächtlicher Straße von einem unfreundlichen Geist angesprochen wird, der eine Totenmaske trägt und den Tod eines Menschen prophezeit. Außerdem fällt immer wieder das Wort "Mitternachtsring", auf das Melinda sich zunächst keinen Reim machen kann. Doch dann findet sie heraus, dass auf der Straße, wo sie dem Geist begegnet ist, nachts illegale Rennen stattfinden. Bei einem dieser Rennen ist der Geist ums Leben gekommen und will nun Rache üben ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
