Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Späte Rache

sixxStaffel 2Folge 14vom 27.11.2025
Folge 14: Späte Rache

39 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Melinda ist ratlos, als sie auf nächtlicher Straße von einem unfreundlichen Geist angesprochen wird, der eine Totenmaske trägt und den Tod eines Menschen prophezeit. Außerdem fällt immer wieder das Wort "Mitternachtsring", auf das Melinda sich zunächst keinen Reim machen kann. Doch dann findet sie heraus, dass auf der Straße, wo sie dem Geist begegnet ist, nachts illegale Rennen stattfinden. Bei einem dieser Rennen ist der Geist ums Leben gekommen und will nun Rache üben ...

