Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Liebe und Wahrheit

sixxStaffel 2Folge 18vom 01.12.2025
Liebe und Wahrheit

Folge 18: Liebe und Wahrheit

43 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Als Melinda entdeckt, dass sich Charlie, der Geist von Delias verstorbenem Mann, an Delia gehängt hat, weiß sie nicht, ob sie Delia von ihrer seherischen Gabe erzählen soll. Doch schon bald fühlt sie sich dazu verpflichtet, denn Charlie vergrault alle Männer, die Delia näher kommen. Als Delia jedoch von Melinda erfährt, was diese sehen kann, hält sie alles für Humbug, und es kommt zum Bruch zwischen den Freundinnen. Delia wird jedoch kurz darauf eines Besseren belehrt ...

