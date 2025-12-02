Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der Sammler

sixxStaffel 2Folge 20vom 02.12.2025
Der Sammler

Der SammlerJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 20: Der Sammler

41 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Melinda trifft bei einer Beerdigung auf einen Mann, der genau wie sie mit Toten kommunizieren kann. Neugierig geworden, spricht sie ihn an, doch der Fremde gibt nur zögerlich Dinge über sich preis. Als Melinda seine Angaben nachprüft, stellt sie fest, dass er ihr seinen jahrelangen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik verschwiegen hat. Außerdem erfährt sie, dass er ausschließlich Kontakt zu jenen Geistern hat, die nicht ins Jenseits hinübergehen können ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
sixx
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 2 Staffeln und Folgen