Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 20: Der Sammler
41 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Melinda trifft bei einer Beerdigung auf einen Mann, der genau wie sie mit Toten kommunizieren kann. Neugierig geworden, spricht sie ihn an, doch der Fremde gibt nur zögerlich Dinge über sich preis. Als Melinda seine Angaben nachprüft, stellt sie fest, dass er ihr seinen jahrelangen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik verschwiegen hat. Außerdem erfährt sie, dass er ausschließlich Kontakt zu jenen Geistern hat, die nicht ins Jenseits hinübergehen können ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren