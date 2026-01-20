Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 11: Die Todesmelodie
39 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Ned und sein Kollege machen sich in einer Radiosendung über einen alten Telefonstreich lustig. Seinerzeit hat ein Anrufer seiner Freundin während einer Live-Sendung den Laufpass gegeben. Diese Szene spielen die beiden nach, allerdings mit unerwarteten Konsequenzen: Im Studio kommt es zu technischen Aussetzern und ständig wird ein spezielles Lied eingespielt. Melinda wird schnell klar, dass hier ein Geist seine Hände im Spiel hat ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
