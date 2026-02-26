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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Macht der Schatten

sixxStaffel 5Folge 9vom 26.02.2026
Die Macht der Schatten

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 9: Die Macht der Schatten

42 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Julia ist an Leukämie gestorben, findet aber keinen Seelenfrieden. Sie gibt sich die Schuld am Tod ihrer Freundin Lilly, der sie einen "Heiltrank" gegeben hat: Sie glaubt, dass Lilly an dem Gemisch gestorben ist. Außerdem wird Julia von Visionen gequält und dunkle Schatten drohen ihr, dass ihren Freunden etwas Schlimmes zustoßen wird, sollte sie ins Licht gehen. Als Julia Melindas Sohn Aiden in ihre Schwierigkeiten hineinzieht, spitzt sich die Lage dramatisch zu ...

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