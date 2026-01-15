Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 4: Die Herzoperation
38 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Jim nimmt ein altes medizinisches Instrument mit nach Hause. Es stellt sich heraus, dass daran ein Geist hängt: Jeden Abend taucht ein gewisser Dr. Glassman auf und führt immer wieder dieselbe Operation durch. Melinda findet heraus, dass Dr. Glassman in den 50er-Jahren eine Herzoperation durchgeführt hat. Er glaubt, sein Patient wäre dabei verstorben. Seitdem befindet sich der Geist des Arztes in einer Schleife und muss die Operation immer wieder aufs Neue durchführen ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
