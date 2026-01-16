Das Geschäft mit dem TeufelJetzt kostenlos streamen
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 7: Das Geschäft mit dem Teufel
39 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Ein Mädchen stirbt bei einer Routineoperation. Jim macht sich Vorwürfe, da er der Patientin versprochen hatte, auf sie aufzupassen. Im Krankenhaus kommt es zu seltsamen Vorfällen und Jim glaubt, dass der Geist des Mädchens dafür verantwortlich ist. Schließlich stellt sich heraus, dass der Geist von Tina Clark, einer Medizinstudentin, die nebenbei als Stripperin gearbeitet hat, hinter den Vorfällen steckt ... Melinda ist beunruhigt: Aiden zeigt immer mehr Angst vor "den Schatten".
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
