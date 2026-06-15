Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 6: Der kopflose Reiter
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda ist beunruhigt: Aiden spricht mit imaginären Freunden und sie kann nicht einschätzen, wer oder was dahintersteckt. Dann taucht auch noch ein mysteriöser Geist auf: Ein kopfloser Reiter galoppiert durch Grandview. Melinda sieht sich mit einer äußerst verstrickten Geschichte konfrontiert, in der auch Caroline Mayhew, Aidens Lehrerin, eine Rolle spielt. Melinda findet heraus, dass das Schicksal des Reiters mit der Farm der Familie Mayhew in Verbindung steht ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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