Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 20: Blutiges Geld
43 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Greg, Scott und Danny verlaufen sich auf dem Weg zu einer Party und stoßen auf ein altes verlassenes Haus mit Scheune. Als sie die Scheune genauer unter die Lupe nehmen, haben sie das Gefühl, beobachtet zu werden und bekommen es mit der Angst zu tun. Plötzlich ist von Danny nur noch ein Schrei zu hören - dann ist er verschwunden. Am nächsten Tag bittet Greg Eli um Hilfe. Gemeinsam mit Melinda kommt Eli einem dunklen Geheimnis auf die Spur ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
