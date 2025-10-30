Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 17: Auf dünnem Eis
Melinda und Eli lernen den bekannten Comic-Zeichner Damon Weaver kennen. Damon wird von einem Geist heimgesucht, der einen Trenchcoat und eine Skimaske trägt. Da der Geist nichts sagt, ist unklar, wer der Verstorbene ist und welches Schicksal ihn ereilt hat. Bald wird klar, dass der Geist immer wieder von Damons Körper Besitz ergreift. Immer wenn es dazu kommt, fertigt Damon Zeichnungen von gefährlichen Situationen an, die wenig später real werden ...
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
