Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 14: Das Ouija-Brett
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Neds Professorin Avery Grant wird von einem Geist heimgesucht. Melinda und Eli versuchen, mit dem Geist in Kontakt zu treten, aber dieser kommuniziert nur über ein Ouija-Brett und will sich nicht zeigen. Averys Verlobter kam vor drei Jahre bei einem Autounfall ums Leben. Ist es seine Seele, die nicht zur Ruhe kommt? Als sich der Geist kurz zeigt, zerschlägt sich diese Vermutung - es handelt sich um ein kleines Mädchen. Aber in welcher Verbindung steht es zu Avery?
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
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