Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 18: Tote Augen
42 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Melinda glaubt, dass sie beobachtet wird, kann aber weder einen Menschen noch einen Geist entdecken. Auch Aiden hat das Gefühl, dass sich jemand im Laden herumtreibt. Melinda empfängt außerdem grauenvolle Visionen, in denen sie in einem Goldfischglas sitzt und von Leuten beobachtet wird. Als ob die zermürbenden Visionen nicht genug wären, taucht auch noch der Geist eines Clowns auf, der weder weiß, wer er ist, noch was ihm zugestoßen ist ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren