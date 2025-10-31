Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

sixxStaffel 5Folge 18vom 31.10.2025
Folge 18: Tote Augen

42 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Melinda glaubt, dass sie beobachtet wird, kann aber weder einen Menschen noch einen Geist entdecken. Auch Aiden hat das Gefühl, dass sich jemand im Laden herumtreibt. Melinda empfängt außerdem grauenvolle Visionen, in denen sie in einem Goldfischglas sitzt und von Leuten beobachtet wird. Als ob die zermürbenden Visionen nicht genug wären, taucht auch noch der Geist eines Clowns auf, der weder weiß, wer er ist, noch was ihm zugestoßen ist ...

