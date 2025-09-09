Salvat: „Wollen es besser machen als letztes Jahr“Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: Salvat: „Wollen es besser machen als letztes Jahr“
24 Min.Folge vom 09.09.2025
Ring frei für die dritte Ausgabe von „Handball – Das Magazin“! Die JAGS aus Vöslau haben sich im Sommer verstärkt und wollen die Vorsaison toppen. Im Talk mit Moderator Martin Grasl spricht Headcoach Sebastia Salvat über den Transfersommer, die ambitionierte Haltung im Herbst sowie seine größte Leidenschaft neben dem Handball-Sport!
