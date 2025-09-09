Zum Inhalt springenBarrierefrei
Handball - Das Magazin

Salvat: „Wollen es besser machen als letztes Jahr"

krone.tvStaffel 2025Folge 4vom 09.09.2025
Salvat: „Wollen es besser machen als letztes Jahr"

Folge 4: Salvat: „Wollen es besser machen als letztes Jahr“

24 Min.Folge vom 09.09.2025

Ring frei für die dritte Ausgabe von „Handball – Das Magazin“! Die JAGS aus Vöslau haben sich im Sommer verstärkt und wollen die Vorsaison toppen. Im Talk mit Moderator Martin Grasl spricht Headcoach Sebastia Salvat über den Transfersommer, die ambitionierte Haltung im Herbst sowie seine größte Leidenschaft neben dem Handball-Sport!

