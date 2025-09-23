Zum Inhalt springenBarrierefrei
Linzer im Aufwind ++ Ländle-Teams schwächeln

Drei Runden sind in der HLA Meisterliga rum und ein Team ist nicht zu bremsen. Der HC Linz startet mit drei Siegen in die neue Saison, fertigt Bregenz Handball ab und bleibt an der Tabellenspitze. Neben Bregenz strauchelt auch der zweite Verein aus Vorarlberg. Alpla HC Hard hat erst einen Punkt auf dem Konto und bleibt klar hinter den eigenen Erwartungen. Gemeinsam mit Handball-Experte Christian Pollak blicken wir in „Handball – Das Magazin“ auf die wichtigsten Höhepunkte des vergangenen Spieltags zurück.

