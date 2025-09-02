Das war der HLA-Media Day 2025Jetzt kostenlos streamen
Handball - Das Magazin
Folge 3: Das war der HLA-Media Day 2025
25 Min.Folge vom 02.09.2025
Jährlich vor dem Saisonbeginn kommen die zwölf Teams der HLA Meisterliga in der Bundeshauptstadt zusammen. Die Karten werden neu gemischt. Krems geht als Titelverteidiger ins Rennen, Handball Tirol kürt sich zum Supercup-Sieger 2025 und Hollabrunn kehrt nach einem Jahr Abstinenz zurück ins Oberhaus. Wir haben uns mit allen Vereinsvertretern über den Status quo und die Ambitionen für die Spielzeit unterhalten.
Genre:Handball, Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv