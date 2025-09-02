Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 3vom 02.09.2025
25 Min.Folge vom 02.09.2025

Jährlich vor dem Saisonbeginn kommen die zwölf Teams der HLA Meisterliga in der Bundeshauptstadt zusammen. Die Karten werden neu gemischt. Krems geht als Titelverteidiger ins Rennen, Handball Tirol kürt sich zum Supercup-Sieger 2025 und Hollabrunn kehrt nach einem Jahr Abstinenz zurück ins Oberhaus. Wir haben uns mit allen Vereinsvertretern über den Status quo und die Ambitionen für die Spielzeit unterhalten.

