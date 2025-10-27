Wahnsinn! Elf Teams innerhalb von nur drei PunktenJetzt kostenlos streamen
Handball - Das Magazin
Folge 10: Wahnsinn! Elf Teams innerhalb von nur drei Punkten
25 Min.Folge vom 27.10.2025
Das hat es in der HLA Meisterliga wohl noch nie gegeben! Nach sieben Spieltagen ist der Tabellenführer aus Linz nur drei Punkte vom Vorletzten aus Bregenz getrennt. In „Handball – Das Magazin“ beleuchten wir die spannende abgelaufene Runde, sprechen aber auch über das bevorstehende Debüt von Iker Romero als Teamchef des ÖHB-Teams!
