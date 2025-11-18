Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2025Folge 13vom 18.11.2025
Mit dem neuen Liga-Cup, der offiziell „MEHЯ LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe“ heißt, präsentiert die HLA Meisterliga gemeinsam mit dem Hauptsponsor der Finanzfuchsgruppe einen neuen Bewerb. In „Handball – Das Magazin“ sprechen wir mit HLA Geschäftsführer Christoph Edelmüller, dem CEO der Finanzfuchsgruppe Christian Mattasits sowie den Spielern Fabian Schartel (roomz JAGS Vöslau) sowie Thomas Kuhn (BT Füchse Auto Pichler) über den neuartigen Bewerb und die Vorfreude auf ein noch nie da gewesenes Konzept.

