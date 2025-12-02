ÖHB-Frauen begeistern bei der WM in Rotterdam!Jetzt kostenlos streamen
Handball - Das Magazin
Folge 15: ÖHB-Frauen begeistern bei der WM in Rotterdam!
25 Min.Folge vom 02.12.2025
Zwei Spiele, zwei Siege – besser hätte die Handball-WM für die ÖHB-Frauen nicht starten können. In „Handball – Das Magazin“ sprechen Moderator Martin Grasl und „Krone“-Redakteur über den Zwischenerfolg in Rotterdam. Außerdem blicken wir auf den elften Spieltag in der HLA Meisterliga zurück und geben einen Ausblick auf den bevorstehenden Liga-Cup.
