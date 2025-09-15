Der UHC Hollabrunn zwischen Genie und WahnsinnJetzt kostenlos streamen
Handball - Das Magazin
Folge 5: Der UHC Hollabrunn zwischen Genie und Wahnsinn
26 Min.Folge vom 15.09.2025
Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle! Der UHC Hollabrunn ist nach einem Jahr Abstinenz wieder in die HLA Meisterliga zurückgekehrt. Zum Auftakt erspielen sich die Weinviertler ein Remis gegen Hard, zuletzt gab es eine 35:18-Niederlage bei den JAGS aus Vöslau. Manager Gerhard Gedinger und Kreisläufer Tobias Parzer sprechen über den ambivalenten Saisonstart und die Ambitionen für den Herbst.
