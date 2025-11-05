Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 11vom 05.11.2025
26 Min.Folge vom 05.11.2025

Ausnahmsweise widmen wir uns in „Handball – Das Magazin“ nicht dem Liga-Alltag, sondern dem österreichischen Herren-Nationalteam. Iker Romero steht morgen zum ersten Mal an der Linie und spricht über seine Pläne mit dem Team. Rückraum-Motor Lukas Hutecek sowie Torwart Constantin Möstl geben einen Einblick in die ersten Einheiten unter dem Spanier. „Er ist so ein bisschen ein Hawara-Typ“, gibt Möstl schmunzelnd preis. Am Samstag (ab 18:00 Uhr) trifft Österreich in der Sport Arena Wien auf Ungarn.

