Schlüsselspielerin fällt für Handball-WM aus!Jetzt kostenlos streamen
Handball - Das Magazin
Folge 14: Schlüsselspielerin fällt für Handball-WM aus!
25 Min.Folge vom 02.12.2025
Bitterer Abschluss in der Vorbereitung der Handball-WM der Frauen. Ausgerechnet im letzten Test gegen Rumänien zieht sich Katarina Pandza eine Knieverletzung zu. Die 23-Jährige ist somit zum Zuschauen verdammt. In „Handball – Das Magazin“ mit „Krone“-Redakteur Christian Mayerhofer beschäftigen wir uns abseits der Hiobsbotschaft mit dem zehnten Spieltag der HLA Meisterliga sowie Lukas Herburger, der im Sommer Deutschland in Richtung Schweiz verlässt.
Genre:Sport, Talk, Handball
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv