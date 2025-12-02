Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 14vom 02.12.2025
25 Min.Folge vom 02.12.2025

Bitterer Abschluss in der Vorbereitung der Handball-WM der Frauen. Ausgerechnet im letzten Test gegen Rumänien zieht sich Katarina Pandza eine Knieverletzung zu. Die 23-Jährige ist somit zum Zuschauen verdammt. In „Handball – Das Magazin“ mit „Krone“-Redakteur Christian Mayerhofer beschäftigen wir uns abseits der Hiobsbotschaft mit dem zehnten Spieltag der HLA Meisterliga sowie Lukas Herburger, der im Sommer Deutschland in Richtung Schweiz verlässt.

