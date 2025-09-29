Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Handball - Das Magazin

Seit 2010 im Amt - 15 Jahre Peter Eckl: Der Mann, der die Fivers lebt

krone.tvStaffel 2025Folge 7vom 29.09.2025
Seit 2010 im Amt - 15 Jahre Peter Eckl: Der Mann, der die Fivers lebt

Seit 2010 im Amt - 15 Jahre Peter Eckl: Der Mann, der die Fivers lebtJetzt kostenlos streamen

Handball - Das Magazin

Folge 7: Seit 2010 im Amt - 15 Jahre Peter Eckl: Der Mann, der die Fivers lebt

25 Min.Folge vom 29.09.2025

Immer wieder holt Peter Eckl das Beste aus seiner Mannschaft heraus. Im fünften Wiener-Gemeindebezirk ist der langjährige Fivers-Coach nicht wegzudenken. In „Handball – Das Magazin“ spricht er über seinen Traumjob bei seiner ewigen Liebe. Wir haben zumindest nachgefragt, was passieren muss, damit er sich für eine neue Aufgabe entscheidet!

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Handball - Das Magazin
krone.tv
Handball - Das Magazin

Handball - Das Magazin

Alle 1 Staffeln und Folgen