krone.tvStaffel 2025Folge 1vom 27.08.2025
25 Min.Folge vom 27.08.2025

2003 beginnt die Profi-Karriere von Markus Kolar bei den Fivers. Die Liebe zu den Margartnern ist nie endend, die Laufbahn des heutige 40-Jährigen kann sich absolut sehen lassen. In „Handball – Das Magazin“ blicken wir mit Kolar auf die vergangenen 22 Jahre zurück, sprechen aber auch über die Supercup-Spiele und die bald startende HLA Meisterliga-Saison.

