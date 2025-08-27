Das Herz der Fivers: Markus Kolar im PortraitJetzt kostenlos streamen
Handball - Das Magazin
Folge 1: Das Herz der Fivers: Markus Kolar im Portrait
25 Min.Folge vom 27.08.2025
2003 beginnt die Profi-Karriere von Markus Kolar bei den Fivers. Die Liebe zu den Margartnern ist nie endend, die Laufbahn des heutige 40-Jährigen kann sich absolut sehen lassen. In „Handball – Das Magazin“ blicken wir mit Kolar auf die vergangenen 22 Jahre zurück, sprechen aber auch über die Supercup-Spiele und die bald startende HLA Meisterliga-Saison.
