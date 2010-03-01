Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 003

TelenovelaStaffel 1Folge 3vom 01.03.2010
Folge 003

Folge 003Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 3: Folge 003

42 Min.Folge vom 01.03.2010Ab 6

Aus Sorge um seine Gesundheit will Hanna ihrem Vater im Fischerkrug zur Seite stehen und wird dabei tatkräftig von Alexandra unterstützt. Doch dann hat Alexandra eine wirklich private Verabredung mit Maximilian - ausgerechnet an dem Tag, als im Fischerkrug Connys Lesung stattfinden soll. Bernhardt sieht der Lesung gelassen entgegen, bis er erfährt, dass dank Caros Werbung mehr Zuhörer kommen werden als erwartet. Und dann wird Conny plötzlich krank. Währenddessen macht Dana sich schweren Herzens auf den Weg zu Oskar, um ihn zu einer schnellen Scheidung zu bewegen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen