Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 003
42 Min.Folge vom 01.03.2010Ab 6
Aus Sorge um seine Gesundheit will Hanna ihrem Vater im Fischerkrug zur Seite stehen und wird dabei tatkräftig von Alexandra unterstützt. Doch dann hat Alexandra eine wirklich private Verabredung mit Maximilian - ausgerechnet an dem Tag, als im Fischerkrug Connys Lesung stattfinden soll. Bernhardt sieht der Lesung gelassen entgegen, bis er erfährt, dass dank Caros Werbung mehr Zuhörer kommen werden als erwartet. Und dann wird Conny plötzlich krank. Währenddessen macht Dana sich schweren Herzens auf den Weg zu Oskar, um ihn zu einer schnellen Scheidung zu bewegen.
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises