Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 009
43 Min.Folge vom 09.03.2010Ab 6
Hanna und Alexandra genießen ihre Freundschaft, in der kein Raum für Maximilian bleibt. Doch Maximilian hat beschlossen, für seine Liebe zu kämpfen. Edith gesteht Maximilian, dass sie versucht, Oskar aus dem Gefängnis zu holen. Maximilian hat dafür wenig Verständnis. Edith hält an ihrem Vorhaben fest, muss dann aber erkennen, dass Oskar mit legalen Mitteln nicht aus der Haft zu bekommen ist. Bettys Plan, sich von Robert feuern zu lassen, funktioniert nicht, da er alle ihre Aktionen gut findet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hanna - Folge deinem Herzen
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises