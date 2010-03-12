Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 012

Telenovela
Staffel 1
Folge 12
vom 12.03.2010
43 Min.
Ab 6

Nach dem Tod ihres Vaters muss Hanna sich Gedanken über die Zukunft des Fischerkrugs machen. Dabei versucht sie vor allem zu verhindern, dass Oma Gitti ihr Zuhause verliert. Oskar ist nach der Geburt "seines" Kindes besessen davon, aus dem Gefängnis heraus zu kommen. Nach dem Studium seiner Gerichtsakten glaubt er, eine Lösung gefunden zu haben. Dana und Jonas können sich nicht einig werden, welchen Namen sie ihrem neugeborenen Baby geben sollen. Caro ist stolz, dass ausgerechnet sie den Namen vorschlägt, der Dana und Jonas gleichermaßen gefällt. Robert spielt vor Betty den strengen Chef. Dabei bereitet er heimlich ein Abschiedsgeschenk für sie vor.

