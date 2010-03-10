Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 010

TelenovelaStaffel 1Folge 10vom 10.03.2010
Folge 010

Folge 010Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 10: Folge 010

42 Min.Folge vom 10.03.2010Ab 6

Hanna blickt ihrer Abreise aus Schönroda entgegen, in der Hoffnung, mit der Stadt auch ihre Gefühle für Maximilian hinter sich lassen zu können. Sie ist froh, als Heinrich ihr vorschlägt, schon am nächsten Tag abzureisen. Heinrich verheimlicht Hanna weiterhin seine Schulden. Als Edith von seinen finanziellen Schwierigkeiten erfährt, bietet sie ihm an zu helfen. Doch Heinrich reagiert überraschend heftig auf ihr Angebot. Bei Dana setzen unterdessen wieder Wehen ein - doch diesmal ist es kein falscher Alarm. Während Danas Kind geboren wird, ereignet sich im Fischerkrug eine Tragödie

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen