Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 007
43 Min.Folge vom 05.03.2010Ab 6
Hanna hat sich schweren Herzens dazu entschieden, Abstand von Maximilian zu halten, doch dann trifft sie ihn überraschend wieder. Es kommt zu einem erneuten magischen Moment, den Alexandra eifersüchtig beobachtet. Während Dana Jonas mit ihren ständigen Gefühlsschwankungen überfordert, bemüht Edith sich weiter, Oskar frei zu bekommen. Sie stellt ihm jedoch eine Bedingung, die er nur schwer akzeptieren kann. Bernhardt macht Caro klar, dass sie eine selbständige Frau ist und in Schönroda für sich selbst sorgen kann - und prompt wird Caro für ihre Entscheidung zu bleiben belohnt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hanna - Folge deinem Herzen
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises