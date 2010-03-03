Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 005

TelenovelaStaffel 1Folge 5vom 03.03.2010
42 Min.Folge vom 03.03.2010Ab 6

Hanna und Maximilian suchen verzweifelt nach Hinweisen zu dem jeweils anderen - doch das Schicksal hat ganz andere Pläne für ihr Wiedersehen. Als Bernhardt begreift, wie sehr ihm Conny während ihrer mehrmonatigen Lesereise fehlen wird, zieht er seine Konsequenzen. Liliana lässt Schönroda hinter sich - ohne zu ahnen, dass Oskar auf der Suche nach Verbündeten endlich fündig geworden ist. Er bekommt im Gefängnis Besuch von einem hochkarätigen Anwalt.

Telenovela
