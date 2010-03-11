Zum Inhalt springenBarrierefrei
Telenovela Staffel 1 Folge 11 vom 11.03.2010
43 Min. Folge vom 11.03.2010 Ab 6

Heinrichs Tod erschüttert Hanna, doch sie lässt ihre Trauer nicht zu und flüchtet sich in Aktionismus. Erst als Maximilian sie aufsucht, um sie zu trösten, kann Hanna sich endlich fallen lassen und in Maximilians Armen um ihren toten Vater weinen. Dana und Jonas genießen ihr Glück als frischgebackene Familie. Während Dana Edith bittet, die Patentante ihres Babys zu werden, verrät Caro Oskar versehentlich die Geburt des Kindes und sucht ihn nachfolgend im Gefängnis auf, um ihm eine klare Ansage zu machen: Oskar soll sich von Danas Kind fernhalten. Betty schafft es endlich, Robert zu sagen, dass sie nicht länger in seinem Laden arbeiten kann, weil sie endgültig zu Paul nach Hamburg geht. Mit Roberts Reaktion hat Betty allerdings nicht gerechnet.

