Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 001
43 Min.Folge vom 24.02.2010Ab 6
Hanna und Maximilian haben unabhängig voneinander begonnen, nach ihrer großen Liebe zu suchen. Dabei verpassen sie sich in Schönroda immer um Haaresbreite. Oskar ist überzeugt, dass Edith gekommen ist, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Doch die hat überraschende Neuigkeiten für ihn. Betty ist in Hamburg nicht ausgelastet. Als Robert ihr seine neue Geschäftsidee präsentiert und ihr eine Partnerschaft für den Feinkostladen anbietet, ist sie hin- und hergerissen.
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises