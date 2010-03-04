Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 006
43 Min.Folge vom 04.03.2010Ab 6
Hanna und Maximilian können ihr unverhofftes Wiedersehensglück kaum fassen. Doch dann begreift Hanna, dass Maximilian der Mann ist, in den sich auch Alexandra verliebt hat. Caro beschließt, gemeinsam mit Bernhardt Schönroda zu verlassen. Edith und Heinrich begegnen sich, und es kommt zu einer heftigen Aussprache. Woher kennen sich die beiden, und welches Ereignis in der Vergangenheit verbindet sie?
