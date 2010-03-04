Zum Inhalt springenBarrierefrei
Telenovela Staffel 1 Folge 6 vom 04.03.2010
43 Min. Folge vom 04.03.2010 Ab 6

Hanna und Maximilian können ihr unverhofftes Wiedersehensglück kaum fassen. Doch dann begreift Hanna, dass Maximilian der Mann ist, in den sich auch Alexandra verliebt hat. Caro beschließt, gemeinsam mit Bernhardt Schönroda zu verlassen. Edith und Heinrich begegnen sich, und es kommt zu einer heftigen Aussprache. Woher kennen sich die beiden, und welches Ereignis in der Vergangenheit verbindet sie?

