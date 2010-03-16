Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 014
Hanna setzt alle Hebel in Bewegung, um den Fischerkrug trotz der Schuldenlast zu retten, doch am Ende erscheint der Verkauf die einzige machbare Lösung. Als Hanna jedoch erkennt, was der Investor mit dem Fischerkrug vorhat, trifft sie in letzter Minute eine folgenreiche Entscheidung. Maximilian ist von Hannas Trauerrede so bewegt, dass er sich entschließt, seinen Sohn Finn einzufliegen. Oskar will Edith dazu bewegen, ihn doch noch mit illegalen Mitteln aus der Haft zu holen und lässt sich von einem Mithäftling verprügeln. Robert ist noch nicht über den Verlust Bettys hinweg, als Johann sich an ihrer Stelle versucht. Irritiert erkennt Robert, dass Johann ganz eigene Vorstellungen für den Laden hat.
